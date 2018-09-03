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Школе в «Спутнике» под Пензой передан экскурсионный автобус

11:00 | 03.09.2018 | Образование

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Пенза, 3 сентября 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев передал директору школы имени М.Ю. Лермонтова в селе Засечном Ольге Баландиной ключи от экскурсионного автобуса.

Школе в «Спутнике» под Пензой передан экскурсионный автобус

Фото: Pnzreg.ru

В ходе торжественной линейки, посвященной началу нового учебного года, в понедельник, 3 сентября, глава региона напомнил, что в 2017 году на открытии школы обещал помочь с приобретением автобуса.

«Сегодня я выполняю свое обещание. Надеюсь, что вы будете активно посещать историко-культурные объекты Пензенской области, больше узнавать о прошлом и настоящем родного края», — сказал он.

Также Иван Белозерцев объявил о решении построить в «Спутнике» еще одну школу, сообщает пресс-служба правительства региона.

В школе имени М.Ю. Лермонтова в городе «Спутник» в селе Засечном обучаются 1 тыс. 630 человек.

323 из них — первоклассники.

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