Более 5 тыс. детей из пензенских малообеспеченных семей получили помощь к школе Образование

Пенза, 4 сентября 2018. PenzaNews. Помощь в подготовке к школе оказана в Пензенской области 5,3 тыс. детей из малообеспеченных семей за счет средств, собранных в рамках акции «Подготовь ребенка к школе!».

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Учреждения социального обслуживания населения муниципальных районов и городских округов Пензенской области сформировали списки нуждающихся семей, воспитывающих детей школьного возраста. Помощь оказана адресно.

На призыв к участию в акции откликнулись социально ориентированный бизнес, члены депутатского корпуса, некоммерческие организации и жители региона. Сотрудники регионального Минтруда передали помощь нуждающимся семьям из Бессоновского, Городищенского, Лопатинского, Лунинского, Пензенского и Шемышейского районов и воспитанникам мкшанского детского дома-интерната для умственно отсталых детей.

В 13 районах и городских округах Пензенской области оказана денежная помощь родителям на приобретение необходимых товаров для подготовки детей к школе в общей сумме 546 тыс. рублей. В Заречном родителям выданы школьные принадлежности и 90 сертификатов на сумму 1 тыс. рублей каждый на покупку канцелярских товаров, одежды или обуви.