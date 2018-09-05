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В Кузнецке при ремонте гимназии №1 выяснился реальный износ здания

13:26 | 05.09.2018 | Образование

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Пенза, 5 сентября 2018. PenzaNews. Масштаб износа здания гимназии №1 Кузнецка Пензенской области оказался больше, чем ожидалось. Об этом сообщила директор учебного учреждения Ольга Антропова.

В Кузнецке при ремонте гимназии №1 выяснился реальный износ здания. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Когда мы начали ремонтные работы, столкнулись с серьезной проблемой: масштаб износа оказался намного больше, чем предполагали сначала. Так, деревянные потолочные балки изношены почти на 80%. Кроме того, обнаружились трещины в фундаменте», — проинформировала она губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, который посетил гимназию в ходе рабочего визита в Кузнецк в среду, 5 сентября.

По ее словам, в настоящий момент строительная организация проводит экспертизу, которая позволит составить целостное представление о состоянии здания.

Глава региона поставил задачу обеспечить безопасность учеников и педагогов, но при этом сохранить строение.

«Подождем заключения экспертов, чтобы принять верное решение. Если нужно — будем усиливать фундамент и иные конструкции. После окончания экспертизы разрабатывайте проектно-сметную документацию. Здание должно быть отремонтировано, я помогу решить этот вопрос», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.

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