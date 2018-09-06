В Пензенской области 345 школьников будут сдавать экзамен по математике 7 сентября Образование

Пенза, 6 сентября 2018. PenzaNews. 345 школьников — 316 учащихся 9 классов и 29 одиннадцатиклассников — будут сдавать экзамен по математике в Пензенской области в рамках дополнительного периода итоговой аттестации в предстоящую пятницу, 7 сентября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

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«Для выпускников 11 классов экзамен пройдет на базе лицея №55. Для девятиклассников будет работать 18 пунктов, в том числе один — на базе школы №9», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что результаты учащиеся узнают не позднее 20 и 11 сентября соответственно.

«Первый экзамен [в рамках дополнительного сентябрьского периода итоговой аттестации] — русский язык — прошел без технических сбоев и нарушений», — сказали в министерстве.