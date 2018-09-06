EN
14:37:30 Четверг, 6 сентября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области 345 школьников будут сдавать экзамен по математике 7 сентября

13:10 | 06.09.2018 | Образование

Печать

Пенза, 6 сентября 2018. PenzaNews. 345 школьников — 316 учащихся 9 классов и 29 одиннадцатиклассников — будут сдавать экзамен по математике в Пензенской области в рамках дополнительного периода итоговой аттестации в предстоящую пятницу, 7 сентября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

В Пензенской области 345 школьников будут сдавать экзамен по математике 7 сентября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Для выпускников 11 классов экзамен пройдет на базе лицея №55. Для девятиклассников будет работать 18 пунктов, в том числе один — на базе школы №9», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что результаты учащиеся узнают не позднее 20 и 11 сентября соответственно.

«Первый экзамен [в рамках дополнительного сентябрьского периода итоговой аттестации] — русский язык — прошел без технических сбоев и нарушений», — сказали в министерстве.

Загрузка...
Читайте также
Полиция готова обеспечить безопасность в Пензенской области на выборах 9 сентября Житель Пензенской области за девять лет накопил долг по алиментам в 784 тыс. рублей
РСХБ запустил акцию «Хорошее начало!» для малого и среднего бизнеса В Пензенской области за купальный сезон утонули 26 человек, в том числе пятеро детей
Пензенский агропромышленный колледж получит почти 3 млн. рублей на доступную среду В Заречном мужчина, раненный ножом на улице Ленина, доставлен в реанимацию
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама