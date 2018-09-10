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В Пензенской области 15 сентября стартует новый сезон «Культурных суббот»

16:00 | 10.09.2018 | Образование

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Пенза, 10 сентября 2018. PenzaNews. Новый сезон проекта «Культурная суббота», в рамках которого с 2016 года проводятся познавательные мероприятия для школьников, стартует в Пензенской области 15 сентября.

В Пензенской области 15 сентября стартует новый сезон «Культурных суббот». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования региона, в этот день на базе государственного лермонтовского музея-заповедника «Тарханы» будет организован круглый стол, в ходе которого участники обменяются лучшими практиками, а также поделятся опытом ведения «Культурного дневника школьника Пензенской области».

«Участники мероприятия побывают на театрализованном балу лермонтовской эпохи», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что у памятника поэту прозвучит литературная композиция «Поэтический мир М.Ю. Лермонтова» в исполнении школьников.

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