Валерия Киселева из Пензы выиграла грант в 100 тыс. рублей на форуме «Евразия» Образование

Пенза, 11 сентября 2018. PenzaNews. Выпускница Пензенского государственного аграрного университета, председатель молодежного правительства региона Валерия Киселева выиграла грант в размере 100 тыс. рублей по итогам международного образовательного форума «Евразия» в Оренбурге.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования региона, на мероприятии был отмечен ее проект «Слово помощи закрепим делом», направленный на вовлечение молодежи в пропаганду донорского движения.

«Форум объединил более 800 российских и иностранных участников, среди которых — молодые лидеры общественного мнения из 77 стран мира и не менее 80 регионов России. В мероприятии приняли участие трое представителей Пензенской области», — отметили в ведомстве.