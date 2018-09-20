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Делегация Заречного посетит школу наставников инженерно-технического творчества

17:05 | 20.09.2018 | Образование

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Заречный, 20 сентября 2018. PenzaNews. Представители департамента образования Заречного Пензенской области и ряда подведомственных учреждений примут участие в работе проводящейся на базе московского промышленного колледжа школы наставников инженерно-технического творчества с 26 сентября по 3 октября.

Делегация Заречного посетит школу наставников инженерно-технического творчества

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Соответствующие мероприятия организованы по направлению «Юниоры AtomSkills», реализуемому в рамках проекта «#Росатомвместе» для развития системы ранней профориентации, продвижения рабочих и инженерных профессий, приоритетных для атомной отрасли.

Школа проводится с целью подготовки наставников и руководителей лабораторий «Юниоры AtomSkills» и каникулярных инженерно-технических смен для школьников 12–17 лет.

Работа будет осуществляться по пяти трекам в зависимости от компетенций участников: «Я инженер», «Основы проектной деятельности», «Метапредметные технологии развития мышления», «Профориентация школьников посредством использования настольных игр», «Взаимодействие и сотрудничество».

Кроме того, пройдет стратегическая сессия о развитии движения «Юниоры AtomSkills», сообщает управление общественных связей Заречного.

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