Класс ОБЖ в пензенской гимназии №6 оформят в юнармейском стиле Образование

Пенза, 20 сентября 2018. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев оценил ход ремонтных работ в классе ОБЖ лингвистической гимназии №6, который планируется оформить в юнармейском стиле.

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Как сообщил начальник городского управления образования Юрий Голодяев, на данный момент выровнены стены и отремонтирован пол.

В свою очередь Виктор Кувайцев отметил, что класс необходимо привести в надлежащее состояние до 10 октября.

«Здорово, что многие школьники хотят освоить ряд дисциплин общевойсковой подготовки. Для таких детей мы открыли класс в школе №49. Во многих учебных заведениях города есть военно-патриотические клубы, где занимаются юнармейцы. В гимназии №6 мы продолжили работу в данном направлении, и в дальнейшем будем поддерживать это патриотическое движение», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, на базе гимназии №6 планируется создать юнармейский отряд из детей разных возрастов.