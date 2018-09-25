В Пензе начата подготовка к строительству нового корпуса детсада Образование

Пенза, 25 сентября 2018. PenzaNews. Подрядная организация «Пензастройком» приступила к подготовительным работам на месте строительства нового корпуса детского сада №101 на улице Макаренко в Пензе.

Фото: Penza-gorod.ru

Согласно данным портала госзакупок, на аукцион по определению подрядчика поступила единственная заявка от ООО «Пензастройком», которое предложило выполнить работы за 102 млн. 634 тыс. рублей. Организация была признана соответствующей требованиям, а аукцион — несостоявшимся.

Финансирование работ будет осуществляться из федерального и регионального бюджетов в рамках программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015–2020 годы».

На 2018 год оно предусмотрено в размере около 65 млн. рублей, на 2019 — свыше 38 млн. рублей.

Подрядчик должен будет построить трехэтажное здание на 175 мест с подвалом и чердаком. При этом необходимо предусмотреть теплый переход на уровне первого этажа между новым корпусом и существующим зданием детсада на 235 мест.

Весь объем работ в рамках контракта необходимо выполнить до 17 июня 2019 года.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в минувший понедельник, 24 сентября, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев посетил место работ и ознакомился с проектом.

Он распорядился также предусмотреть благоустройство территории вокруг существующего корпуса.

«Здесь необходимо заменить веранды и добавить игровые элементы, а также отремонтировать въезд, чтобы вся территория была гармоничной», — сказал мэр.