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10 пензенских школьников не получат аттестаты

09:56 | 25.09.2018 | Образование

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Пенза, 25 сентября 2018. PenzaNews. 10 из 26 выпускников общеобразовательных организаций Пензенской области, принявших участие в дополнительном периоде проведения единого государственного экзамена, не смогли набрать минимальное количество баллов.

10 пензенских школьников не получат аттестаты. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В связи с этим в 2018 году они не получат аттестат о среднем общем образовании.

Школьники смогут вновь попробовать свои силы в досрочный период сдачи ЕГЭ в 2019 году, в дополнительные дни основного проведения экзаменов или в сентябре.

Остальные 16 участников испытаний успешно справились с заданиями.

Таким образом, доля выпускников Пензенской области, не преодолевших минимальный порог для получения аттестата о среднем общем образовании, по сравнению с 2017 годом не изменилась и составила 0,6% от общего числа, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

ЕГЭ в сентябрьскую волну сдавали учащиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов в дополнительные сроки.

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