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Мэр Пензы оценил новый детсад, который начнет работу в октябре

18:51 | 26.09.2018 | Образование

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Пенза, 26 сентября 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев положительно оценил новый детский сад на 102 места, который возведен на улице Зеленодольской застройщиком ЖК «Доступное жилье» и начнет свою работу, как ожидается, в середине октября.

Мэр Пензы оценил новый детсад, который начнет работу в октябре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Семьи с детьми заселились в [жилой] комплекс, назрела необходимость в предоставлении мест в детском саду. Строительная компания [ООО «Доступное жилье»] в рамках развития инфраструктуры микрорайона нежилое здание реконструировала в соответствии с требованиями, которые предъявляются к детским дошкольным учреждениям», — отметил он.

Виктор Кувайцев выразил надежду на то, что пять групп, из которых одна — ясельная, позволят не только решить проблему с очередью из числа воспитанников, проживающих в микрорайоне, но и освободить места в детсаду №52 в Тепличном.

«Нам важно, чтобы, открывая детский сад, мы знали, что он полностью укомплектован — есть мебель, технологическое оборудование для кухни, прачечной, медкабинета, чтобы он мог полноценно функционировать — с точки зрения размещения ребятишек, их питания, их содержания, чтобы здесь было тепло за счет подключения квартальной модульной котельной», — цитирует мэра пресс-служба горадминистрации.

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