В Пензенской области будет апробирована новая технология проведения ЕГЭ Образование

Пенза, 27 сентября 2018. PenzaNews. Пензенская область вошла в число 30 регионов, которые примут участие в предварительных испытаниях программного обеспечения для пилотного внедрения технологии передачи материалов единого государственного экзамена в пункты проведения ЕГЭ через интернет.

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Ранее они передавались на диске и активизировались с помощью ключа.

«Первое тренировочное мероприятие состоится 28 сентября. В апробации примут участие десять пунктов проведения экзаменов», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что они будут действовать в Пензе на базе губернского лицея и лицея №55, в школе имени М.Ю. Лермонтова в Засечном, в зареченской школе №226, а также в Сердобске, Кузнецке, Каменке, Мокшане, Нижнем Ломове и Никольске.

«Привлечение выпускников общеобразовательных организаций к предварительным испытаниям не предусмотрено. В тренировочном мероприятии примут участие технические специалисты пунктов проведения экзаменов», — пояснили в министерстве.