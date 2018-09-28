В Пензенской области решено возобновить программу «Компьютерные науки» для учителей Образование

Пенза, 28 сентября 2018. PenzaNews. Реализация программы «Компьютерные науки», которая велась в Пензенской области с 2011 года, но была приостановлена в 2014-м, будет возобновлена с предстоящего понедельника, 1 октября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

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«В течение месяца 75 учителей информатики пройдут обучение по программе «Компьютерные науки: теория и методика преподавания основ программирования на языке Java», — пояснили в ведомстве.

В министерстве добавили, что при этом планируется использовать пособие, разработанное учителем информатики и директором школы села Ленино Игорем Емельяновым — оно прошло апробацию в регионе, и в этом году им намечено обеспечить все школы области.

«Основным преподавателем на курсах будет автор пособия. Также в качестве преподавателя приглашен педагог из Израиля Владимир Фрайман», — сказали в пресс-службе.

Курс «Компьютерные науки» с участием израильских педагогов проводился в Пензенской области с 2011 по 2014 годы. За это время подготовку прошли более 200 учителей.

На базе школы села Ленино Пензенского района был создан ресурсный центр, позволяющий использовать учебные пособия, проходить дистанционное обучение, участвовать в международной олимпиаде.