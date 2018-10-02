В Пензе в преддверии Дня учителя наградили педагогов Образование

Пенза, 2 октября 2018. PenzaNews. Педагоги, добившиеся успехов в профессиональной деятельности, награждены в администрации Пензы в преддверии Дня учителя во вторник, 2 октября.

Фото: Penza-gorod.ru

Обращаясь к присутствующим, мэр Виктор Кувайцев отметил, что одним из базовых и перспективных направлений, влияющих на развитие любого города, является система образования.

«Ежегодно мы испытываем необходимость сопровождать финансированием такие направления, как благоустройство, содержание улично-дорожной сети, но самым правильным вложением на перспективу, на мой взгляд, является вложение в образование. Оно приносит нам достойные плоды, потому что у нас есть вы — люди, которые любят свою профессию, детей, делают все, чтобы повышать свой профессиональный уровень», — сказал он.

По мнению главы администрации Пензы, это свидетельствует о том, что педагоги с большим интеллектуальным потенциалом способны создать инновационную образовательную среду для воспитания компетентных специалистов, способных реализовать прорывные технологии.

Виктор Кувайцев поблагодарил учителей и пожелал им удачи во всех делах.

Затем вместе с главой города Николаем Тактаровым они вручили почетные грамоты работникам сферы образования за многолетний добросовестный труд, большой вклад в дело обучения и воспитание подрастающего поколения, а также педагогическое мастерство, сообщает пресс-служба мэрии.