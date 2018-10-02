В Пензе отменен приказ об отчислении студентки УОР, не сдавшей экзамены Образование

Пенза, 2 октября 2018. PenzaNews. Прокуратура Ленинского района Пензы добилась отмены приказа, которым студентка третьего курса училища олимпийского резерва (УОР) была отчислена в связи с наличием академической задолженности. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она пояснила, что проверка была проведена после обращения родителей несовершеннолетней девушки, проживающих в Мурманске.

«Установлено, что обучающаяся третьего курса по неуважительной причине в декабре 2017 года не явилась для сдачи экзаменов по предметам «Психология» и «Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по физической культуре и спорту». Приказом руководителя учреждения ей дважды устанавливались сроки для устранения академической задолженности по этим предметам в декабре 2017 года и в январе 2018-го. Однако девушка вновь не явилась для сдачи экзаменов и с 16 января была отчислена», — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что, как выяснилось в ходе проверки, студентка не была ознакомлена с информацией о времени и месте ликвидации академической задолженности, при этом в качестве места сдачи одного из экзаменов было указано другое учреждение, что является нарушением лицензионных требований к осуществлению образовательной деятельности.

«Неявка обучающейся на экзамен, проводящийся не по месту ведения образовательной деятельности училища, не может быть принята во внимание при решении вопроса об отчислении. Кроме того, приказ об отчислении был издан в день, предоставленный для сдачи академической задолженности», — сообщила Светлана Артамонова.

По ее словам, после отмены приказа родители девушки были проинформированы о графике устранения академической задолженности.