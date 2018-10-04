В Пензе наградили лучших педагогов Образование

Пенза, 4 октября 2018. PenzaNews. Чествование лучших работников сферы образования состоялось в киноконцертном зале «Пенза» накануне Дня учителя, 4 октября.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Праздничное мероприятие началось с пролога, в ходе которого на сцену вышли представители Кузнецка — четвероклассница Полина Родина, а также танцевальные коллективы «Цветные сны» и «Акварель», которые подарили педагогом свой творческий номер.

После этого к воспитателям детских садов, учителям, сотрудникам интернатов, учреждений дополнительного образования, колледжей, училищ и вузов обратился губернатор Иван Белозерцев.

«Искренне благодарю вас, дорогие наши учителя, дорогие наши ветераны, за то, что вы пронесли любовь к детям, к профессии через всю свою жизнь», — сказал он, после чего отметил лучших педагогов.

В их числе — учитель мокшанской школы №1 Галина Миронова, удостоенная благодарности президента России.

Звание «Почетный работник образования РФ» присвоено мастеру производственного обучения никольского технологического колледжа Ирине Гурьяновой и заместителю директора центра технологического обучения Пензы Ларисе Симоновой.

Всего федеральные и региональные награды получили более 30 педагогов. В ближайшее время церемонии награждения в рамках празднования Дня учителя также пройдут в образовательных организациях.

После завершения официальной части перед собравшимися выступил композитор, автор и исполнитель Эдуард Изместьев.