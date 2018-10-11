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Ольга Гвинджилия проведет в Пензе семинар для учителей начальных классов

09:15 | 11.10.2018 | Образование

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Пенза, 11 октября 2018. PenzaNews. Автор ряда учебно-методических пособий Ольга Гвинджилия проведет в Пензе семинар, посвященный работе с текстом, для учителей начальных классов.

Ольга Гвинджилия проведет в Пензе семинар для учителей начальных классов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования области, обучающее мероприятие состоится на базе второго корпуса Института регионального развития в предстоящую пятницу, 12 октября.

В ведомстве отметили, что на него также приглашены руководители районных, городских и школьных методических объединений учителей начальных классов.

«На семинаре особое внимание будет уделено особенностям развития речи и восприятия текста детьми младшего школьного возраста, рассмотрены новые технологии в работе с текстом и подготовка обучающихся к ВПР», — пояснили в министерстве.

В пресс-службе напомнили, что Ольга Гвинджилия является учителем высшей категории, лауреатом государственной премии России в области образования, лауреат премии правительства Москвы и отличником просвещения РФ.

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