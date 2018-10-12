Приостановлено действие госаккредитации ПГУ по ряду специальностей и направлений Образование

Пенза, 12 октября 2018. PenzaNews. Рособрнадзор приостановил действие государственной аккредитации Пензенского государственного университета (ПГУ) в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений.

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По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», соответствующий приказ №1351 руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов подписал 2 октября.

«Установить срок один месяц для устранения несоответствий, указанных в акте проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки юридического лица от 21 сентября 2018 года №333/З/К, в части содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам федеральным государственным стандартам», — говорится в тексте документа, копия которого имеется в редакции.

Согласно приложению к приказу, речь идет о следующих укрупненных группах профессий, специальностей и направлений подготовки по ступени бакалавриата — «Техносферная безопасность и природоустройство» (код 20.00.00), «Психологические науки» (37.00.00), «Экономика и управление» (38.00.00), «Юриспруденция» (40.00.00), «Политические науки и регионоведение» (41.00.00), «Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело» (42.00.00), «Образование и педагогические науки» (44.00.00), «Языкознание и литературоведение» (45.00.00), «Физическая культура и спорт» (49.00.00), «Культуроведение и социокультурные проекты» (51.00.00); специалитета — «Клиническая медицина» (31.00.00), «Фармация» (33.00.00), «Экономика и управление» (38.00.00), «Юриспруденция» (40.00.00); магистратуры — «Психологические науки» (37.00.00), «Экономика и управление» (38.00.00), «Юриспруденция» (40.00.00) и «Образование и педагогические науки» (44.00.00).

Кроме того, меры Рособрнадзора затронули программы аспирантуры: «Клиническая медицина» (31.00.00), «Экономика и управление» (38.00.00) и «Юриспруденция» (44.00.00).