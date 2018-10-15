EN
21:55:29 Понедельник, 15 октября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В министерстве образования назвали сроки подачи тепла в сердобский лицей

17:15 | 15.10.2018 | Образование

Печать

Пенза, 15 октября 2018. PenzaNews. Тепло будет подано в лицей №2 города Сердобска Пензенской области в ночь на предстоящую среду, 17 октября. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального министерства образования.

В министерстве образования назвали сроки подачи тепла в сердобский лицей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По состоянию на 8 октября тепло было подано во все образовательные организации области. 15 октября в лицее №2 города Сердобска подача тепла была прекращена в результате аварии на теплопроводе. Ремонтные работы начались сразу», — поясняется в пресс-релизе.

В нем подчеркивается, что в школе предприняты все необходимые меры для соблюдения температурного режима — доставлены дополнительные обогреватели.

«Образовательный процесс не нарушен. На сегодняшний день температура в классах составляет +18°С. При понижении температуры в классах будут сокращены учебные занятия», — добавляется в тексте.

Загрузка...
Читайте также
Один из классов пензенской гимназии №6 начали оформлять в юнармейском стиле В Пензе после гибели человека озаботились состоянием балконов
Дмитрий Матушкин приступил к исполнению обязанностей главы пензенского управления СКР В пензенской библиотеке оформлена выставка для незрячих и слабовидящих
За заслуги в развитии Пензы планируется поощрить около 30 человек Жители села Лопатки накопили около 3 млн. рублей долгов — УФССП
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама