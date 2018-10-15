В министерстве образования назвали сроки подачи тепла в сердобский лицей Образование

Пенза, 15 октября 2018. PenzaNews. Тепло будет подано в лицей №2 города Сердобска Пензенской области в ночь на предстоящую среду, 17 октября. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального министерства образования.

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«По состоянию на 8 октября тепло было подано во все образовательные организации области. 15 октября в лицее №2 города Сердобска подача тепла была прекращена в результате аварии на теплопроводе. Ремонтные работы начались сразу», — поясняется в пресс-релизе.

В нем подчеркивается, что в школе предприняты все необходимые меры для соблюдения температурного режима — доставлены дополнительные обогреватели.

«Образовательный процесс не нарушен. На сегодняшний день температура в классах составляет +18°С. При понижении температуры в классах будут сокращены учебные занятия», — добавляется в тексте.