Один из классов пензенской гимназии №6 начали оформлять в юнармейском стиле Образование

Пенза, 15 октября 2018. PenzaNews. Работы по оформлению в юнармейском стиле кабинета ОБЖ, в котором ранее был выполнен ремонт, начаты в пензенской лингвистической гимназии №6.

Фото: Penza-gorod.ru

После замены напольного покрытия, части потолочных плит и покраски стен рабочие приступили к их декорированию. Так, на стены уже нанесены красные и синие полосы. Кроме того, согласно проекту, на одной из них будет изображена карта региональных штабов движения «Юнармия».

Ход работ в понедельник, 15 октября, оценил мэр Пензы Виктор Кувайцев, который отметил оперативность ремонта.

Он также предложил реализовать пилотный проект по благоустройству школ города.

«Нужно отобрать 5–6 объектов, которые можно было бы оформить в современном виде — с сертифицированными спортивными и детскими элементами, новым качественным покрытием, площадкой для построения. Управление градостроительства и архитектуры [администрации Пензы] помогло бы с разработкой дизайна школьных дворов», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.