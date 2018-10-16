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Пензенская область поднялась на седьмое место в рейтинге организации ГИА

08:45 | 16.10.2018 | Образование

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Пенза, 16 октября 2018. PenzaNews. Пензенская область поднялась в общероссийском рейтинге организации государственной итоговой аттестации школьников на 39 пунктов, заняв седьмое место. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов в ходе подведения итогов экзаменационной кампании 2018 года в Москве в минувший понедельник, 15 октября.

Пензенская область поднялась на седьмое место в рейтинге организации ГИА. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он дал оценку деятельности региональных систем образования по организации и проведению ГИА выпускников 9 и 11 классов и озвучил регионы, показавшие наивысшие результаты.

Федеральным ведомством отмечено министерство образования Пензенской области, обеспечившее высокий уровень организационной и технической работы центра обработки информации, организаторов, педагогов и технических специалистов в пунктах проведения экзамена, открытость и объективность проведения государственной итоговой аттестации.

Как сообщает пресс-служба регионального Минобразования, в подведении итогов принял участие пензенский министр Александр Воронков.

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