В Пензенской области «Неделя без турникетов» началась с «ППО ЭВТ имени В.А. Ревунова» Образование

Пенза, 16 октября 2018. PenzaNews. АО «ППО ЭВТ имени В.А. Ревунова» стало первым из 14 предприятий Пензенской области, которые приняли решение присоединиться к всероссийской акции «Неделя без турникетов», направленной на знакомство школьников и студентов с предприятиями.

Фото: Prom.pnzreg.ru

В информационном мероприятии принял участие глава регионального Минпрома Михаил Торгашин, который, приветствуя собравшихся, сделал акцент на возможностях, которые открывает перед работодателями «Неделя без турникетов».

«На пензенских предприятиях есть уникальное дорогостоящее оборудование, современные станки. Важно, чтобы они были загружены на 100% и управляли ими квалифицированные специалисты. Заинтересовать школьников и студентов — общая задача всех участников акции», — отметил он.

Всего с 15 по 21 октября запланировано не менее 100 экскурсий на предприятия Пензы, Заречного, Сердобска и Нижнего Ломова, сообщает пресс-служба министерства промышленности Пензенской области.