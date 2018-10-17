В пензенских школах не зафиксировано фактов уменьшения порций Образование

Пенза, 17 октября 2018. PenzaNews. Ни одного факта уменьшения объема порций готовых блюд не зафиксировано в образовательных организациях Пензенской области за истекший период 2018–2019 учебного года. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

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По данным ведомства, также не зарегистрировано случаев необоснованной замены блюд, сокращения ассортимента или поставки некачественных продуктов и сырья, уменьшения разнообразия меню.

Все пробы готовых блюд соответствовали требованиям по микробиологическим и санитарно-химическим показателям.

Вместе с тем в ходе проверок устанавливались иные нарушения — несоблюдение требований к содержанию и укомплектованности пищеблоков, к правилам обработки продуктов и ведению документации по питанию, невыполнение в должном объеме требований санитарно-противоэпидемического режима. По данным фактам составлено 26 протоколов и наложены штрафы на 128 тыс. рублей.

Всего с 1 сентября управлением Роспотребнадзора по Пензенской области проверено 11 детсадов, один организатор питания в школах, 25 общеобразовательных учреждений и девять поставщиков продовольственного сырья.

Кроме того, сообщается, что в настоящий момент горячее питание получают все воспитанники детсадов, 96% школьников и 76% учащихся средних учебных заведений. Охват горячим питанием детей и подростков в организованных коллективах остался на уровне прошлого учебного года.