Мэр Пензы поздравил Елену Краличкину с юбилеем Образование

Пенза, 17 октября 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил директора лицея №55, председателя городского совета женщин Елену Краличкину с 50-летним юбилеем в среду, 17 октября.

Фото: Penza-gorod.ru

Он поблагодарил ее за вклад в развитие системы образования, за неустанный труд и активную общественную деятельность.

По словам Виктора Кувайцева, благодаря таким учителям, как Елена Краличкина, пензенское образование достойно выглядит на федеральном уровне.

«От всей души желаю Вам доброго здоровья, семейного благополучия, новых свершений и дальнейших успехов во благо города Пензы», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба мэрии, Виктор Кувайцев вручил юбилярше грамоту и памятный подарок.

Краличкина Елена Анатольевна родилась в городе Каменке Пензенской области 17 октября 1968 года.

В 1989 году окончила Пензенский государственный педагогический институт имени В.Г. Белинского по специальности «Учитель начальных классов», в 2015 году прошла обучение в ПГУ по направлению «Менеджмент в образовании».

В 1989–1993 годах работала учителем начальных классов в школе №59.

С августа по октябрь 1993 года — воспитатель группы продленного дня в школе-гимназии №44.

В 1993–1996 — воспитатель группы продленного дня, учитель начальных классов в средней школе №3 станции Белинская.

С 1996 по 1999 годы — педагог-психолог в школе №27.

С 1999 по 2002 годы работала в лицее №2 педагогом-психолога, заместителем директора по научно-методической работе.

С сентября 2002 года — директор лицея №55.

Кандидат педагогических наук.

Почетный работник общего образования РФ (2006), отмечена медалью «За вклад в развитие образования» и другими наградами.