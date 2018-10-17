Шкатулка с китайскими шахматами передана в выставочный центр пензенского вуза Образование

Пенза, 17 октября 2018. PenzaNews. Шкатулка с китайскими шахматами пополнила экспозицию информационно-выставочного центра Пензенского государственного университета (ПГУ).

Фото: Pnzgu.ru

Как сообщает пресс-служба вуза, уникальность шахмат состоит в том, что в роли фигур выступают брикеты чая.

Шкатулку в дар ПГУ передал генеральный директор международной консалтинговой компании «Джинан Хутонг» Алексей Ван на следующий день после того, как посетил центр и осмотрел представленные в нем экспонаты, среди которых есть сувениры от китайских студентов.

Информационно-выставочный центр Пензенского государственного университета создан на основании приказа ректора от 13 апреля 2010 года. Он располагается в корпусе №1.

Его предшественником был музей, первоначально именовавшийся комнатой боевой и трудовой славы. Здесь сотрудники учреждения знакомились с прошлым вуза, а студенты получали награды за хорошую учебу.

Музей возобновил работу в статусе ИВЦ в 2010 году после нескольких лет перерыва.

Главной задачей центра стало информирование сотрудников, студентов и гостей ПГУ, а также учащихся школ об основных направлениях деятельности университета и экспонирование материалов, посвященных его истории.