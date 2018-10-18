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Пенза впервые присоединится к программе «Навигатор инноватора»

17:38 | 18.10.2018 | Образование

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Пенза, 18 октября 2018. PenzaNews. Четырехдневная практико-ориентированная интенсивная программа для будущих лидеров научно-технологических проектов «Навигатор инноватора» впервые будет реализована в Пензе региональным Минпромом совместно с Открытым университетом «Сколково» с 13 по 16 ноября.

Пенза впервые присоединится к программе «Навигатор инноватора». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она ориентирована на студентов, аспирантов и молодых ученых, желающих создавать собственные инновационные проекты.

Участие в программе является бесплатным.

Потенциальным участникам предлагается заполнить анкету и рассказать о своем проекте по нескольким направлениям: биомедицинские, информационные, энергоэффективные и промышленные технологии. Те кандидаты, у кого еще нет готового проекта, но есть идеи, также могут попасть на обучение, заполнив соответствующую анкету.

По итогам курса финалисты программы «УМНИК» могут зачесть свои проекты в Фонде содействия инновациям, предоставив сертификат об успешном прохождении обучения.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минпрома, в предстоящую пятницу, 19 октября, будут организованы предстартовые встречи директора Открытого университета «Сколково» Екатерины Морозовой с потенциальными участниками программы «Навигатор инноватора».

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