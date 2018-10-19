В Пензе отметили юбилей системы дополнительного образования Образование

Пенза, 19 октября 2018. PenzaNews. Представители художественных, музыкальных школ, дворцов детского творчества и других учреждений приняли участие в торжественном мероприятии в честь 100-летия государственной системы дополнительного образования, которое прошло в центре культуры и досуга Пензы в пятницу, 19 октября.

Фото: Penza-gorod.ru

Перед его началом в фойе была организована выставка, на которой все желающие могли увидеть лучшие работы воспитанников и педагогов. В экспозицию вошли рисунки, куклы, поделки и проекты, реализованные участникам секций робототехники.

В числе почетных гостей, осмотревших выставку, были заместитель председателя правительства области Олег Ягов, мэр Пензы Виктор Кувайцев и начальник городского управления образования Юрий Голодяев.

В ходе официальной части мероприятия в адрес педагогов дополнительного образования прозвучали слова благодарности за их труд, помогающий раскрывать способности детей.

Лучшие специалисты получили грамоты и благодарности.