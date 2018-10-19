EN
23:11:54 Пятница, 19 октября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе отметили юбилей системы дополнительного образования

18:08 | 19.10.2018 | Образование

Печать

Пенза, 19 октября 2018. PenzaNews. Представители художественных, музыкальных школ, дворцов детского творчества и других учреждений приняли участие в торжественном мероприятии в честь 100-летия государственной системы дополнительного образования, которое прошло в центре культуры и досуга Пензы в пятницу, 19 октября.

В Пензе отметили юбилей системы дополнительного образования

Фото: Penza-gorod.ru

Перед его началом в фойе была организована выставка, на которой все желающие могли увидеть лучшие работы воспитанников и педагогов. В экспозицию вошли рисунки, куклы, поделки и проекты, реализованные участникам секций робототехники.

В числе почетных гостей, осмотревших выставку, были заместитель председателя правительства области Олег Ягов, мэр Пензы Виктор Кувайцев и начальник городского управления образования Юрий Голодяев.

В ходе официальной части мероприятия в адрес педагогов дополнительного образования прозвучали слова благодарности за их труд, помогающий раскрывать способности детей.

Лучшие специалисты получили грамоты и благодарности.

Загрузка...
Читайте также
Житель Пензы обвиняется в убийстве соседа, умершего в машине на улице Чапаева Пензенские пловцы завоевали 36 медалей на чемпионате и первенстве ПФО
Житель Ростовской области оштрафован за попытку дать взятку в Земетчино Стены дома в Заре предложено укрепить арматурной сеткой
В Пензе медики и студенты рассказали прохожим о борьбе с остеопорозом Пенза и Калуга будут обмениваться опытом работы с детьми-аутистами
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама