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В Пензе впервые пройдет областной конкурс «Мама, папа, я — интеллектуальная семья»

10:53 | 24.10.2018 | Образование

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Пенза, 24 октября 2018. PenzaNews. Областной конкурс «Мама, папа, я — интеллектуальная семья» впервые будет проведен в Пензе на базе школы №19 в предстоящую субботу, 27 октября.

В Пензе впервые пройдет областной конкурс «Мама, папа, я — интеллектуальная семья». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уже более трех лет в области реализуется проект «Интеллектуальные игры», в котором принимают участие и школьники, и студенты, и молодые педагоги. Мы решили вовлечь в это движение и родителей», — отметил министр образования региона Александр Воронков.

Ожидается, что за победу в конкурсе поборются шесть команд, продемонстрировавших лучшие результаты на зональном этапе 13 октября.

Представители Камешкирского, Нижнеломовского, Пензенского, Башмаковского районов, а также Пензы и Кузнецка будут решать творческие, изобретательские и исследовательские задачи, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

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