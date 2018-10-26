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Иван Белозерцев дал высокую оценку кадетскому корпусу в Чебоксарах

16:18 | 26.10.2018 | Образование

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Чебоксары, 26 октября 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в составе делегации Приволжского федерального округа во главе с полномочным представителем президента РФ в ПФО Игорем Комаровым посетил чувашский кадетский корпус имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова в пятницу, 26 октября.

Иван Белозерцев дал высокую оценку кадетскому корпусу в Чебоксарах

Фото: Pnzreg.ru

Глава региона оценил образовательную и материально-техническую базу, пообщался с воспитанниками.

Комментируя увиденное, он назвал созданные в кадетском корпусе условия великолепными.

«Это пример для подражания для многих российских регионов, в том числе и для Пензенской области», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства региона.

Делегация Приволжского федерального округа прибыла в Чувашию с рабочим визитом в пятницу, 26 октября. В ее состав вошли главы регионов ПФО и другие должностные лица.

В программе визита — участие в заседании совета при полномочном представителе президента России в ПФО на тему «О реализации мероприятий по повышению доступности медицинской помощи в регионах Приволжского федерального округа».

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