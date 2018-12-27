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Пензенские школьники отправятся в областной лыжный агитпоход

15:05 | 27.12.2018 | Образование

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Пенза, 27 декабря 2018. PenzaNews. Школьники Пензенской области примут участие в ежегодном лыжном агитпоходе «Звездный».

Пензенские школьники отправятся в областной лыжный агитпоход. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования региона, на муниципальном уровне, в котором участвуют 1 тыс. учащихся, уже стартовали походы по территории районов, в ходе которых организована спортивно-оздоровительная, краеведческая, экскурсионная работа, концерты и выступления агитбригад.

В ведомстве добавили, что в январе состоится областной этап — 300 школьников проследуют на лыжах по территории Бессоновского, Иссинского, Лунинского и Мокшанского районов, а завершат маршрут в селе Булычево Иссинского района.

«Участники похода планируют посетить школьные музеи, организовать вахты памяти, концерты художественной самодеятельности, матчевые встречи по игровым видам спорта, выступления агитбригад, оказать помощь участникам войны, изучать традиции, обычаи и ремесла народов», — сказали в министерстве.

Планируется, что торжественная линейка, которая ознаменует окончание агитпохода, состоится 7 января.

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