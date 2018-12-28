ДШИ Нижнеломовского района привлечена к ответственности за работу без лицензии Образование

Пенза, 28 декабря 2018. PenzaNews. Детская школа искусств Нижнеломовского района Пензенской области привлечена к административной ответственности в виде предупреждения за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ «Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии)».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе плановой проверки, проведенной специалистом министерства образования Пензенской области, было установлено, что в период с 1 по 25 октября 2018 года [...] детская школа искусств вела образовательную деятельность без специального разрешения — лицензии — в своих филиалах, в том числе: №1 в Верхнем Ломове, №6 в селе Большие Хутора, №7 в Кривошеевке, а также в Нижнем Ломове на улицах Островского и Маяковского», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Нижнеломовского районного суда.

Постановление суда в законную силу пока не вступило.