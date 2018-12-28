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Районы Пензенской области получили восемь новых школьных автобусов

15:52 | 28.12.2018 | Образование

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Пенза, 28 декабря 2018. PenzaNews. Восемь новых школьных автобусов передано образовательным организациям Бековского, Городищенского, Каменского, Лопатинского, Лунинского, Пензенского и Спасского районов Пензенской области.

Районы Пензенской области получили восемь новых школьных автобусов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования региона, транспортные средства поступили в рамках федеральной программы.

«В 2018 году школы области уже получили 31 транспортное средство: 15 автобусов — за счет областного бюджета, 16 — федерального», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что еще 17 школьных автобусов доставлены в Пензенскую область.

«В настоящее время ведется работа по оформлению документов, и в ближайшее время транспортные средства отправятся в школы», — сказали в министерстве, уточнив, что на сегодняшний день в Пензенской области подвоз более 7,5 тыс. детей осуществляют 327 школьных автобусов.

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