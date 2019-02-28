Благодарность президента России объявлена двум пензенским педагогам Образование

Пенза, 28 февраля 2019. PenzaNews. Благодарность президента России объявлена заведующей кафедрой «Экономика и финансы» Пензенского государственного университета Валентине Будиной и декану факультета педагогического института имени В.Г. Белинского ПГУ Александру Тугарову. Соответствующее распоряжение глава государства Владимир Путин подписал 27 февраля.

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Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Валентина Будина и Александр Тугаров являются заслуженными работниками высшего профессионального образования России.

«Будина Валентина Ивановна — заслуженный экономист Пензенской области. Разработчик, координатор, эксперт и активный участник реализации президентской программы по подготовке управленческих кадров для народного хозяйства РФ. Тугаров Александр Борисович — эксперт по социальной политике региона, детской социологии, социологии образования и социальной педагогики, другим направлениям социологической науки», — отметили в правительстве.