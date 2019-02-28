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Благодарность президента России объявлена двум пензенским педагогам

15:29 | 28.02.2019 | Образование

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Пенза, 28 февраля 2019. PenzaNews. Благодарность президента России объявлена заведующей кафедрой «Экономика и финансы» Пензенского государственного университета Валентине Будиной и декану факультета педагогического института имени В.Г. Белинского ПГУ Александру Тугарову. Соответствующее распоряжение глава государства Владимир Путин подписал 27 февраля.

Благодарность президента России объявлена двум пензенским педагогам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Валентина Будина и Александр Тугаров являются заслуженными работниками высшего профессионального образования России.

«Будина Валентина Ивановна — заслуженный экономист Пензенской области. Разработчик, координатор, эксперт и активный участник реализации президентской программы по подготовке управленческих кадров для народного хозяйства РФ. Тугаров Александр Борисович — эксперт по социальной политике региона, детской социологии, социологии образования и социальной педагогики, другим направлениям социологической науки», — отметили в правительстве.

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