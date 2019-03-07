В Пензенской области на создание мест в детсадах за год направят 156 млн. рублей Образование

Пенза, 7 марта 2019. PenzaNews. 156 млн. рублей будет направлено в 2019 году на создание дополнительных мест в детских садах в рамках государственных программ Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

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По данным ведомства, за год будет создано свыше 1,2 тыс. новых мест, в том числе 705 — для детей в возрасте до трех лет.

В микрорайоне «Город Спутник» ведется строительство трех детсадов на 120 мест. В Неверкино планируется ввести в строй здание на 100 мест. В Пензе завершаются работы в дополнительном корпусе детского сада №101.

Всего в рамках направления «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» проекта «Демография» на 2019–2021 годы Пензенской области будет выделено из федерального бюджета 867 млн. рублей.