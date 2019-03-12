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Более трети педагогов Пензенской области получают менее 15 тыс. рублей — РИА Рейтинг

15:27 | 12.03.2019 | Образование

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Пенза, 12 марта 2019. PenzaNews. Доля работников образования с зарплатой ниже 15 тыс. рублей в месяц составляет в Пензенской области 37,5%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами РИА Рейтинг на основе данных о средних трудовых доходах за 11 месяцев 2018 года и распределении зарплаты работников всех видов образования в учреждениях разных форм собственности.

Более трети педагогов Пензенской области получают менее 15 тыс. рублей — РИА Рейтинг. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В целом по России менее 15 тыс. рублей в месяц получают свыше 30% работающих в сфере образования. Лидерами по доле низкооплачиваемых работников в сфере образования являются Дагестан и Алтайский край, где их насчитывается более 50%.

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Доля сотрудников образовательной сферы с зарплатой выше средней по региону, согласно результатам исследования, составляет в Пензенской области 33,3%. В целом по стране — 22,5%.

Также была проанализирована доля работников образования с зарплатой выше 50 тыс. рублей в месяц. В Пензенской области она составляет лишь 3,5%. По этому показателю регион занял в России 53 место. Рейтинг возглавила Москва. Там такой уровень зарплаты имеют 59,5% педагогов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по данным Росстата, средняя зарплата педагогических работников организаций общего образования за 2018 год составила в Пензенской области 26 тыс. 526 рублей, дошкольного — 26 тыс. 643 рубля, дополнительного — 27 тыс. 9 рублей, преподавателей и мастеров производственного обучения организаций НПО и СПО — 27 тыс. 716 рублей, преподавателей вузов — 56 тыс. 197 рублей.

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