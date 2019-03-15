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Мэр Пензы отметил важность профориентационной работы в школах

16:48 | 15.03.2019 | Образование

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Пенза, 15 марта 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев отметил важность профориентационной работы в школах.

Мэр Пензы отметил важность профориентационной работы в школах

Фото: Penza-gorod.ru

«Нужно помочь детям еще со школьной скамьи определиться с выбором профессии. Так им будет легче учиться и работать на конечный результат, изучая более предметно конкретные направления. Нам интересно, чтобы учитель подготовил не просто образованного, но и ориентированного на определенную специальность ученика», — сказал он, приветствуя участников XXII научно-практической конференции педагогических работников, организованной на базе гимназии №13 в пятницу, 15 марта.

По мнению Виктора Кувайцева важно, чтобы выпускники «любили свой город, видели перспективу его развития и свою роль в этом процессе».

Как сообщает пресс-служба мэрии, в этом году на конференцию подано 314 работ педагогических работников из 23 дошкольных, 56 общеобразовательных организаций и пяти учреждений дополнительного образования.

Наряду с презентациями организованы мастер-классы, открытые занятия и дискуссии на профессиональные темы.

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