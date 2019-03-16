Общегородское родительское собрание в Пензе пройдет в три этапа Образование

Пенза, 16 марта 2019. PenzaNews. Общегородское родительское собрание пройдет в Пензе в три этапа: 18 марта — для жителей Октябрьского района, 20-го числа — Ленинского и Первомайского, 21-го — Железнодорожного.

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По данным пресс-службы администрации Пензы, первое мероприятие состоится на базе школы №68 на проспекте Строителей, второе — в лицее современных технологий управления №2 на улице Шевченко, третье — в школе №66 на улице Светлой.

При этом программа везде намечена одинаковая.

Сначала родителям будет предложено ознакомиться с моделями школьной формы пензенского производства на выставке, а затем состоится дефиле.

Также планируется показать 45-минутный фильм «Листая страницы истории образования города Пензы».

Ожидается, что после короткого перерыва выступит начальник управления образования города Юрий Голодяев, который ответит на вопросы родителей школьников.