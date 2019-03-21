Студенты IT-колледжа представят Пензу на всероссийской олимпиаде профмастерства Образование

Пенза, 21 марта 2019. PenzaNews. Двое представителей пензенского колледжа информационных и промышленных технологий представят регион на заключительном этапе всероссийской олимпиады профессионального мастерства среди студентов учреждений среднего профобразования.

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Это Анастасия Симонова, которая одержала победу по итогам регионального этапа по направлению «Информатика и вычислительная техника», а также Анатолий Галкин, отличившийся в группе специальностей «Электро- и теплоэнергетика».

Решающий этап состязаний состоится в апреле, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

Всероссийская олимпиада профессионального мастерства проводится ежегодно с 1 сентября по 25 мая по 27 специальностям.

В 2018 году студентка пензенского базового медицинского колледжа Минздрава России Марина Кистяева заняла третье место по направлению «Фармация».