В Пензе за звание «Учитель года» будут бороться девять человек Образование

Пенза, 23 марта 2019. PenzaNews. Девять педагогов из Пензы примут участие в очном туре 25-го городского конкурса профессионального мастерства «Учитель года – 2019», который пройдет с 26 по 28 марта.

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В их числе — учитель информатики школы №30 Сергей Адамский, учитель математики школы №40 Елена Лузан и Александр Гудков, преподающий физкультуру в лицее современных технологий управления №2.

Трое конкурсантов являются учителями истории и обществознания школы. Это Ольга Варлапова из школы №65/23, Юлия Гулева из школы №52 и Мария Клопова из школы №7.

Также в очном этапе примет участие учитель немецкого языка школы №11 Ирина Мухамедзянова, педагог начальных классов школы №12 Татьяна Семенова и учитель русского языка и литературы школы №51 Наталья Широлапова.

Как сообщает пресс-служба мэрии, 26 марта в детской школе искусств имени Ю.Е. Яничкина состоится представление участников и методический семинар, на следующий день на базе гимназий №1 и №4 пройдут показательные занятия, а на 28 марта запланированы мастер-классы и пресс-конференция с журналистами газеты «Пятый угол».

По итогам всех конкурсных испытаний будет определен победитель конкурса.

Он представит Пензу на областном этапе.