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Очередные этапы игры «Умники и умницы Сурского края» будут посвящены театру

14:37 | 23.03.2019 | Образование

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Пенза, 23 марта 2019. PenzaNews. Подготовительный и второй этапы игры «Умники и умницы Сурского края», которые пройдут 25 и 26 марта, будут посвящены теме «Весь мир — театр, а люди в нем — актеры».

Очередные этапы игры «Умники и умницы Сурского края» будут посвящены театру. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Лекции по истории театра в Пензенской области и творчеству Всеволода Мейерхольда для участников интеллектуального состязания прочтут сотрудник Института регионального развития Наталья Берлякова и художественный руководитель центра театрального искусства «Дом Мейерхольда» Наталья Кугель.

Также состоятся практические занятия по ораторскому мастерству, направленные на подготовку участников к устным выступлениям, которые ожидают их в ходе игры.

Во второй день 25 школьников ответят на вопросы экспресс-викторины на тему «Театр в истории Пензенского края» и представят устные выступления.

По результатам этого этапа будут отобраны три тройки агонистов, которые займут места на игровых дорожках в заключительной игре с участием профессора МГИМО Юрия Вяземского.

Остальные будут играть в качестве теоретиков, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

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