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В Пензе планируется создать ассоциацию учителей английского языка

14:31 | 24.03.2019 | Образование

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Пенза, 24 марта 2019. PenzaNews. Участники форума «English Quality Penza: повышение качества обучения иностранному языку в образовательных организациях Пензенской области», прошедшего на базе педагогического института имени В.Г. Белинского ПГУ, предложили создать в регионе ассоциацию учителей английского языка.

В Пензе планируется создать ассоциацию учителей английского языка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Директор пединститута Ольга Сурина и начальник управления кадровой политики и организационно-правовой работы министерства образования Пензенской области Елена Волошина поддержали эту инициативу.

Планируется, что сотрудники кафедры «Иностранные языки и методика преподавания иностранных языков» проработают данный вопрос.

После того, как будет подготовлено положение об ассоциации, представители профессионального сообщества вернутся к обсуждению этой темы, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

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