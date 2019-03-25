EN
10:22:46 Понедельник, 25 марта
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Около 9 тыс. пензенских школьников отдохнут в лагерях с дневным пребыванием

09:59 | 25.03.2019 | Образование

Печать

Пенза, 25 марта 2019. PenzaNews. 8 тыс. 780 учащихся отдохнут в лагерях с дневным пребыванием, которые организованы в Пензенской области в период весенних каникул.

Около 9 тыс. пензенских школьников отдохнут в лагерях с дневным пребыванием. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На эти цели из бюджета региона выделено более 7 млн. рублей.

Смена в лагерях с дневным пребыванием будет длиться пять дней. Дети смогут находиться там с 8.30 до 18.00. Школьников ждут спортивные мероприятия, занятия творчеством, экскурсии и игры.

Для учащихся организовано трехразовое питание — завтрак, обед и полдник.

Родительская плата за одного ребенка составит не более 250 рублей за смену. Исключение составят дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе будет создан клуб российско-узбекской дружбы В Пензенской области аферист обманул клиентку экстрасенсов на 716 тыс. рублей
Приточность в водохранилище под Пензой увеличилась — Дмитрий Семенов Мэр Пензы поручил привести в порядок ограждения и защитные экраны на дорогах
В Пензе планируется создать ассоциацию учителей английского языка В Никольске мать пятерых детей добилась назначения досрочной пенсии
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама