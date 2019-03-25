Около 9 тыс. пензенских школьников отдохнут в лагерях с дневным пребыванием Образование

Пенза, 25 марта 2019. PenzaNews. 8 тыс. 780 учащихся отдохнут в лагерях с дневным пребыванием, которые организованы в Пензенской области в период весенних каникул.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На эти цели из бюджета региона выделено более 7 млн. рублей.

Смена в лагерях с дневным пребыванием будет длиться пять дней. Дети смогут находиться там с 8.30 до 18.00. Школьников ждут спортивные мероприятия, занятия творчеством, экскурсии и игры.

Для учащихся организовано трехразовое питание — завтрак, обед и полдник.

Родительская плата за одного ребенка составит не более 250 рублей за смену. Исключение составят дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба регионального правительства.