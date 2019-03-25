Пензенский лицеист стал призером всероссийской олимпиады по астрономии Образование

Пенза, 25 марта 2019. PenzaNews. Ученик 11 класса пензенского губернского лицея Андрей Аверьянов вошел в число призеров заключительного этапа XXVI всероссийской олимпиады по астрономии, состоявшегося в Самаре.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования Пензенской области, представитель региона впервые участвовал в интеллектуальном состязании по данному предмету.

«Сразу после олимпиады Андрей Аверьянов отправится на сборы по астрофизике в Ереван», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что прошедший этап в Самаре включал в себя три тура: теоретический, практический и блиц-тест, в ходе которых за победу боролись около 180 школьников со всей России.