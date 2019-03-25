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В Пензе ученики 14 школ приняли участие в форуме юных журналистов

16:09 | 25.03.2019 | Образование

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Пенза, 25 марта 2019. PenzaNews. Ученики 14 школ, расположенных в 11 районах, присоединились к третьему образовательному форуму юных журналистов «Мы вместе!», который состоялся в центре технологического обучения Пензы в понедельник, 25 марта.

В Пензе ученики 14 школ приняли участие в форуме юных журналистов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Мероприятие стало первым из трех, организованных молодежной газетой «Пятый угол» в период каникул.

Сначала участникам было предложено ответить на вопросы анкеты «Школьные СМИ: формат сегодняшнего дня». Затем они в форме свободного обсуждения попытались сформулировать свое видение деятельности пресс-центра в рамках образовательного учреждения.

Кроме того, был проведен анализ использования информационного пространства Российского движения школьников. Планируется, что мнение участников форума о том, как можно и нужно налаживать информационное взаимодействие, ляжет в основу реализации концепции развития детско-юношеских СМИ Пензенской области.

Помимо этого, мастер-класс дала руководитель видеостудии школы имени М.Ю. Лермонотова Татьяна Дьячкова. Она поделилась опытом организации ТВ-студии в школе и создания видеороликов.

Как сообщается в группе газеты «Пятый угол» в социальной сети «ВКонтакте», 26 марта участники профессионального тренинга «Акулята пера» узнают, что такое мультимедийная журналистика.

27 марта пройдет конкурс профессионального мастерства «Юнкор-профи», за победу в котором будут бороться юные журналисты из Пензы, Заречного и Мокшана.

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