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В Пензенской области ЕГЭ по истории и химии прошли без сбоев и нарушений

18:02 | 25.03.2019 | Образование

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Пенза, 25 марта 2019. PenzaNews. Единые государственные экзамены по истории и химии, состоявшиеся в рамках досрочного периода в понедельник, 25 марта, прошли в Пензенской области без технических сбоев и нарушений. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

В Пензенской области ЕГЭ по истории и химии прошли без сбоев и нарушений. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Участие в итоговой аттестации приняли 35 участников: 19 выпускников сдавали историю, 16 — химию», — уточнили в ведомстве.

В министерстве добавили, что работало два пункта сдачи ЕГЭ — в губернском лицее Пензы и школе имени М.Ю. Лермонтова в Засечном.

«Следующий экзамен — ЕГЭ по иностранным языкам — выпускники сдадут 27 марта на базе губернского лицея», — пояснили в пресс-службе, отметив, что шесть человек намерены подтвердить свои знания по английскому языку, а еще один — по немецкому.

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