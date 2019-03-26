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Под Пензой психолог из Санкт-Петербурга объяснит родителям, как общаться с детьми

16:54 | 26.03.2019 | Образование

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Пенза, 26 марта 2019. PenzaNews. Кандидат педагогических наук, детский практический психолог, заведующая кафедрой Института повышения квалификации специалистов Санкт-Петербурга Галина Монина выступит на областном родительском собрании, которое состоится в школе имени М.Ю. Лермонтова в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области в предстоящую субботу, 30 марта.

Под Пензой психолог из Санкт-Петербурга объяснит родителям, как общаться с детьми. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Галина Монина проведет пленарную сессию на тему: «Дети XXI века. Секреты эффективного взаимодействия» и ситуативный тренинг для специалистов системы образования — педагогов-психологов, классных руководителей, специалистов муниципальных органов управления образования.

Как сообщает пресс-служба регионального Минобразования, Галина Монина известна в качестве специалиста по диагностике и коррекции особенностей развития и поведения дошкольников, а также детей и подростков, испытывающих трудности в обучении. Помимо этого, она проводит консультации родителей и педагогов по вопросам воспитания и обучения детей.

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