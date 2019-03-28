Учителем года в Пензе стала Ирина Мухамедзянова Образование

Пенза, 28 марта 2019. PenzaNews. Ирина Мухамедзянова, преподающая немецкий язык в пензенской школе №11, одержала победу в XXV городском этапе конкурса профессионального мастерства «Учитель года – 2019», итоги которого подведены в детской школе искусств имени Ю.Е. Яничкина в четверг, 28 марта.

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Она получила премию в размере 100 тыс. рублей и право представлять Пензу на областном этапе.

Призерами признаны Ольга Варлапова из школы №65/23, Александр Гудков из лицея современных технологий управления №2 и Наталья Широлапова из школы №51.

Детское жюри отдало предпочтение учителю информатики школы №30 Сергею Адамскому. Ветераны педагогического труда присудили победу в номинации «Верность педагогическим традициям» педагогу начальных классов школы №12 Татьяне Семеновой. Им, а также Юлии Гусевой из школы №52, Марии Клоповой из школы №7 и Елене Лузан из школы №40 вручены дипломы лауреатов.

Как отметил в ходе церемонии награждения глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, в сфере образования сконцентрирован высокий интеллектуальный потенциал.

По его мнению, конкурс показал, что педагоги готовы поддерживать традиции и задавать векторы развития.

«Все, что есть нового и прогрессивного, безусловно, будет применяться в нашем образовании. Мы будем готовы это поддерживать, сопровождать», — пояснил мэр.

В завершение слово было предоставлено победительнице конкурса Ирине Мухамедзяновой.

Она поблагодарила организаторов, группу поддержки, директора школы №11 Светлану Симбиреву и своих близких, а затем прочла отрывок из стихотворения собственного сочинения.

«Я учитель в пятом поколении, тружусь на благо школы и детей, и если спросят, то отвечу без сомнения, что я горжусь профессией своей», — сказала она.