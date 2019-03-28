Открыта регистрация на «День тренингов» в Пензе Образование

Пенза, 28 марта 2019. PenzaNews. Регистрация на занятия, которые состоятся в Пензенском государственном технологическом университете 6 апреля в рамках всероссийского «Дня тренингов», открыта на сайте образовательного проекта.

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По словам проректора вуза по воспитательной работе Елены Херенской, которая является региональным представителем проекта, подготовка к мероприятию ведется уже в течение месяца.

«Мы работаем с тренерами и организаторами по восьми направлениям деятельности этого проекта. […] Напоминаем, что «День тренингов» — это возможность бесплатно получить новые знания и навыки, перенять опыт тренеров, получить огромный заряд положительных эмоций и завести новые интересные знакомства», — цитирует Елену Херенскую пресс-служба ПензГТУ.

Согласно программе мероприятия,профессиональный танцор Светлана Ковалева проведет хореографический тренинг, посвященный снятию напряжения и языку жестов.

Директор ЦМИТ «Спутник» Иван Танасов, выигравший грант в 2018 году на форуме «iВолга», объяснит, как правильно представить свой проект, чтобы получить поддержку.

Актер пензенского областного драматического театра Николай Шаповалов проведет тренинг по развитию артистической смелости.

Персональные тренеры Татьяна Макушина и Олег Шашкин разъяснят, как заниматься фитнесом, не причиняя вреда здоровью.