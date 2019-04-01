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В Пензе сертифицировано два центра компетенций WorldSkills Russia

14:16 | 01.04.2019 | Образование

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Пенза, 1 апреля 2019. PenzaNews. Два специализированных центра компетенций WorldSkills Russia по направлениям «Кирпичная кладка» и «Малярные декоративные работы» сертифицированы на базе пензенского колледжа архитектуры и строительства.

В Пензе сертифицировано два центра компетенций WorldSkills Russia

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Специальная комиссия оценила оснащение площадок, расход материалов, организацию брифинг-зон и оформление необходимых документов. В свою очередь студенты, являющиеся участниками регионального чемпионата, продемонстрировали выполнение элементов конкурсных заданий по этим двум компетенциям.

В результате было установлено, что специализированные центры компетенций «Кирпичная кладка» и «Малярные и декоративные работы» полностью соответствуют предъявляемым требованиям.

«Положительное заключение экспертов об аккредитации позволит обеспечить доступ к современному оборудованию большему количеству обучающихся пензенских колледжей и осуществлять подготовку экспертов», — прокомментировали в пресс-службе министерства образования Пензенской области.

В ведомстве добавили, что также будет проводиться повышение квалификации педагогических работников и сотрудников организаций, осуществляющих деятельность в строительной отрасли.

Это не первые специализированные центры компетенций в Пензенской области. В июле 2018 года в пензенском социально-педагогическом колледже появился аккредитованный по стандартам WorldSkills Russia СЦК «Физическая культура, спорт и фитнес».

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