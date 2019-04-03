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На ремонт школы и центра творчества в Каменке направят 20 млн. рублей

10:13 | 03.04.2019 | Образование

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Каменка, 3 апреля 2019. PenzaNews. Денежные средства в размере 20 млн. рублей планируется направить из бюджета Пензенской области на ремонт помещений школы №5 и центра детского творчества в Каменке.

На ремонт школы и центра творчества в Каменке направят 20 млн. рублей

Фото: Pnzreg.ru

«Школа не входит в программу ремонта образовательных учреждений в этом году, однако я принял решение выделить 10 млн. рублей на проведение работ. До нового учебного года они должны быть завершены, чтобы дети могли учиться в комфортных условиях», — сказал губернатор Иван Белозерцев в ходе визита в образовательную организацию в минувший вторник, 2 апреля.

Помимо этого, он дал поручение рассмотреть вопрос о выделении примерно 10 млн. рублей на реконструкцию центра детского творчества, который располагается в здании бывшей школы.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, также намечено привести в надлежащий вид подъездные пути к этим учреждениям.

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